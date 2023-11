Attacco incendiario. Molotov contro il bar nel cuore della notte: "Il locale è distrutto"

"Non capiamo come sia potuto succedere. Siamo qui da circa due anni, non abbiamo mai ricevuto minacce o intimidazioni, la nostra è una clientela tranquilla". Allargano le braccia i fratelli Simone e Michele Livi, titolari del bar Diamond di Rimini. Quello compiuto ieri notte ai danni del locale sito tra via della Fiera e via Eridano è stato un raid tanto inspiegabile quanto inquietante. Una persona incappucciato ha prima infranto una vetrata laterale utilizzando molto probabilmente una mazza, poi si è avvicinato al varco e ha scagliato all’interno dell’attività un oggetto incendiario, "forse una molotov o forse una bomba carta, questo non lo sappiamo ancora" proseguono i due gestori.

I fratelli si arrovellano, tentando di capire chi possa avercela con loro a tal punto da compiere un gesto del genere. Nel frattempo fanno la conta dei danni causati alla loro attività dal fumo e dalle fiamme. Danni che a quanto pare sarebbero particolarmente ingenti. "Il problema più grosso è che è stato colpito l’impianto elettrico – aggiungono i Livi –. Abbiamo danni alle pareti, al mobilio e agli arredi. Il locale risulta inagibile e al momento non siamo in grado dire quanto riapriremo. Non abbiamo ancora compiuto una stima, stiamo seguendo le procedure previste in questi casi, speriamo che si possa salvare qualcosa e di tornare il prima possibile ad accogliere la nostra clientela, ma il colpo che abbiamo subito è stato molto forte".

A dare l’allarme, ieri mattina presto, è stata una dipendente del Diamond andando ad aprire il locale. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno individuato ed estinto il focolaio e svolto un sopralluogo per mettere in sicurezza lo stabile. Le fiamme non hanno fatto in tempo a propagarsi ulteriormente e gli effetti del rogo sono stati limiti agli interni del locale, anche se questa resta una magra consolazione per i due titolari. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia di Stato, ai quali i fratelli Livi hanno consegnato i filmati della telecamera di sorveglianza. Le riprese mostrano un individuo incappucciato entrare in azione attorno alle 4.15. Impossibile stabilire la sua identità, almeno per ora, anche se gli investigatori sperano di poter ricavare dalle immagini elementi utili per risalire all’autore del blitz. L’inaugurazione del Diamond, sotto la nuova gestione, era avvenuta alla fine del 2021. "Da allora – spiegano i titolari – non abbiamo mai avuto particolari problemi né con i vicini né con la nostra clientela. In passato non ci sono mai stati episodi analoghi, minacce o atti intimidatori. Siamo due ragazzi che lavorano duramente per offrire un servizio professionale e di qualità, non abbiamo nemici. Continuiamo a non capire chi possa averci preso di mira".

Lorenzo Muccioli