Attentato contro il bar. Il Diamond torna in pista: "Danni per 200mila euro. Ma finalmente riapriamo"

È stato un vero e proprio attentato. Un incendio doloso appiccato da un uomo: dopo aver infranto una delle vetrate del locale con una mazza, ha tirato alcune molotov all’interno, distruggendo il bar Diamond di via della Fiera. "Ancora non sappiamo chi ha voluto farci del male. Ma noi in questi mesi non abbiamo mai mollato. E presto, finalmente, riapriremo il locale", dicono i fratelli Michele e Simone Livi, titolari del locale di via della Fiera devastato dall’attacco incendiario. L’attentato contro il bar è avvenuto tre mesi fa, e da allora il locale è sempre rimasto chiuso. Troppi i danni, per riuscire a far ripartire l’attività in tempi rapidi. "Le fiamme hanno devastato il locale danneggiando tutto: gli arredi, gli impianti. Senza contare tutta la merce che siamo stati costretti a buttare viva, comprese alcune bottiglie di alcolici di un certo valore".

I danni provocati dall’attentato "ammontano a 200mila euro – dicono i due fratelli – Siamo assicurati, è vero, ma ancora stiamo cercando di capire quanto verrà risarcito dall’assicurazione". Nel frattempo i due giovani titolari del locale si sono rimboccati le maniche. "Nonostante quello che abbiamo subito, non abbiamo mai pensato di non riaprire più". Da mesi lavorano, praticamente ogni giorno, per sistemare, ripulire, rifare quello che è andato distrutto. "Non abbiamo ancora fissato ufficialmente la data di inaugurazione – dicono i i fratelli Livi – Ma visto come stanno procedendo i lavori di ristrutturazione, pensiamo di riaprire domenica 10 marzo. Sarà una bellissima festa, ci aspettiamo tante persone. Sarebbe anche un bel modo per sostenerci nella ripartenza". Ma il primo ringraziamento i fratelli Livi lo dedicano "a tutte le imprese al lavoro per sistemare il locale, a tutti gli operai e i tecnici che ci stanno aiutando. Stanno facendo veramente il massimo".

Sull’attentato contro il bar Diamond sta indagando la Squadra mobile della polizia. Massimo il riserbo sull’andamento delle indagini, partite dalle riprese delle telecamere del locale. I filmati di quella notte (l’attentato si è consumato nella notte tra il 15 e il 16 novembre) hanno mostrato chiaramente un uomo in azione, con il volto incappucciato. Prima ha distrutto una delle vetrate del bar con una mazza, poi ha gettato all’interno alcune molotov scatenando il rogo. Il tutto è avvenuto poco dopo le 4 di notte.

I fratelli Livi sono già stati interrogati dalla polizia, così come altre persone. "Non abbiamo idea di chi possa essere stato – dicono loro – e per quale motivo. Prima dell’attentato, non avevamo mai ricevuto né minacce, né segnali di qualcuno che potrebbe avercela con noi. Ci auguriamo che le indagini riescano a risalire al colpevole". Ma adesso i giovani titolari del bar Diamond vogliono soltanto una cosa: "Riaprire al più presto il locale e metterci alle spalle questa brutta avventura".