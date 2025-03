"Attenti ai lupi al parco Cappuccini"

Attenti al lupo. Anzi, ai lupi. Nelle ultime settimane a Santarcangelo si sono moltiplicati gli avvistamenti di un branco di lupi nella zona del parco Baden Powell, sia vicino al convento dei frati cappuccini sia lungo il sentiero che costeggia il fiume Uso. C’è chi ha riuscito anche a fotografarli e a filmarli. È proprio di ieri un video – pubblicato su una pagina Facebook – che mostra i 4 lupi aggirarsi vicino alla pista ciclabile lungo l’Uso, a poche centinaia di metri dal convento. Un video che in poche ore è diventato virale.

La presenza dei lupi nella zona del parco dei Cappuccini non è una novità. Anzi. Sono stati visti più volte. Ma è uno dei primi avvistamenti di un branco. La loro presenza affascina e inquieta, al tempo stesso. L’anno scorso gli episodi di attacchi a cani e animali da fattoria a Santarcangelo sono stati diversi, in particolare nella zona di Canonica e Montalbano ma anche lungo l’Uso e a San Vito. L’8 ottobre un cane da caccia, un setter, è stato ucciso da un lupo nella zona vicino alla Collina dei poeti. L’episodio era stato subito denunciato alle autorità competenti dai proprietari del cane, Oliviero Magalotti e Sandra Muccioli, che quella mattina erano andati lì a caccia. Altre denunce erano state presentate da diverse famiglie di Canonica e Montalbano, dopo gli attacchi a cani, galline, pecore. Di fronte ai ripetuti episodi, l’amministrazione comunale di Santarcangelo a settembre aveva organizzato alcuni incontri a Canonica, San Vito e Sant’Ermete con i residenti (alla presenza di esperti) per fornire indicazioni e consigli su come difendere i propri animali dai lupi e su cosa fare in caso di incontri ravvicinati.

Che i lupi si spingano così vicino al centro storico, arrivando fino al convento dei Cappuccini e nella zona a ridosso del supermercato Coop, è un fatto ormai consolidato. Gli avvistamenti sono stati diversi. Come confermano gli stessi frati: "Abbiamo visto più volte i lupi da queste parti. Per questo, quando andiamo a passeggiare al parco, portiamo sempre per precauzione un bastone. Non si sa mai". Attenti ai lupi.