Attenti al lupo: avvistamenti moltiplicati

Il lupo di San Giovanni non è più una leggenda popolare ma una vera e propria realtà. Dopo che nei giorni scorsi si sono sommati gli avvistamenti persino vicino al centro abitato. Al punto che l’amministrazione ha deciso di parlare pubblicamente del fenomeno degli incontri ravvicinati con questo tipo di animali, rassicurando la cittadinanza e fornendo anche qualche consiglio. Da alcuni mesi infatti un esemplare maschio giovane di lupo, piuttosto frequentemente è stato avvistato nelle campagne marignanesi ed anche più di una volta si è avvicinato al centro abitato, con segnalazioni pure sui social.

Secondo il parere di alcuni esperti, il lupo molto probabilmente si è allontanato da un branco dove un maschio alfa dominante lo potrebbe aver scacciato. Nelle ultime ore, comunque, l’amministrazione comunale marignanese ha diramato l’informativa per cui: "Visti i recenti avvistamenti e nell’ottica di sensibilizzare il più possibile la popolazione, l’assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’associazione Sportello Lupo Rimini e la Provincia di Rimini – ha spiegato l’amministrazione – ha organizzato un incontro per conoscere le peculiarità del lupo selvatico, mitigare i possibili conflitti e imparare a conviverci. Il lupo è un animale estremamente opportunista e negli ultimi anni ha imparato a trarre vantaggio dalla frequentazione degli abitati e delle attività umane; questo vale soprattutto per i singoli esemplari in dispersione, che si allontanano dal proprio branco in cerca di un nuovo territorio e per gli individui feriti o malati, in evidente difficoltà; in entrambi i casi si avvicinano agli abitati per trovare cibo facile".

Quindi poi sempre l’amministrazione comunale ribadisce: "Il lupo non costituisce una minaccia per l’uomo, ma rappresenta sicuramente una delle sfide più grandi: la convivenza. Pochi e semplici accorgimenti possono aiutarci a mitigare il conflitto con il lupo e rendere i cittadini maggiormente consapevoli. La cittadinanza è dunque invitata a questa importante opportunità mercoledì 15 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala del Consiglio". Anche la sindaca Michela Bertuccioli sottolinea: "Considerando come questi fenomeni di incontri ravvicinati e presenza di animali selvatici, su tutto il territorio riminese, sono in crescita, abbiamo pensato bene di essere al servizio dei cittadini informandoli sui giusti comportamenti da tenere e su come l’ambiente e la natura vadano rispettati e gestiti".

Luca Pizzagalli