Attenti al lupo, ma la sindaca Bertuccioli rassicura:: "Monitoriamo l’esemplare, nessun allarme"

Cresce la psicosi del lupo a San Giovanni in Marignano con video, foto e commenti anche sui social, dopo che gli avvistamenti sono aumentati, da parte di chi ha notato l’esemplare di lupo in visita anche di giorno, presso il parco Gaibarella ad esempio, e presso il centro abitato marignanese. Oramai è sempre più una presenza costante del territorio e non solo una voce popolare.

Ma la sindaca Michela Bertuccoli ci tiene a smorzare ogni timore e conferma: "Conosciamo perfettamente i movimenti di tale esemplare e sappiamo oramai della sua presenza – dice la prima cittadina – siamo in contatto costante con i carabinieri della forestale che monitorano continuamente e più volte al giorno il territorio, ma vorrei ribadire che tale animale non si avvicina all’uomo e resta una specie protetta sulla quale non si può assolutamente intervenire. Ribadiamo che serve seguire un protocollo di comportamenti da parte dei cittadini da evitare in presenza di un animale selvatico che comunque resta selvatico. Ma non possiamo fare nulla, per una specie particolarmente protetta, come abbiamo ribadito anche nelle recenti riunione pubbliche.

Anche presso le scuole abbiamo fatto verifiche e controlli, tranquillizzando anche i genitori e monitorando il territorio sempre con le forze dell’ordine. Il monitoraggio costante dell’esemplare serve anche a capire i suoi comportamenti".

lu.pi.