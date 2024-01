Attesa finita: nuovi marciapiedi in viale Frosinone

Dopo anni di attesa sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi di viale Frosinone, che fiancheggia l’ospedale di Riccione. Nonostante le proteste, erano sempre rimasti al palo. Tante persone dirette o provenienti dal Ceccarini, per non finire a terra, preferivano camminare lungo la carreggiata, zigzagando tra le auto. Non era stato sistemato neppure la buca all’angolo dell’ingresso del nosocomio, dove già una decina di anni fa si erano registrate le prime cadute. "Siamo partiti con il marciapiede lato Rimini – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola – per poi proseguire con quello sul lato Cattolica all’interno del progetto del nuovo parcheggio dell’ospedale. È un’ opera che appena siamo rientrati in municipio, dopo il commissariamento, abbiamo ripreso subito in mano. Ci stiamo lavorando assieme all’Ausl Romagna che è proprietaria dell’area. Stiamo valutando la migliore soluzione per procedere con la realizzazione dei posti auto". Nello specifico l’area interessata è quella dove sorgeva il fabbricato del servizio di Dermatologia, già demolito di tempo. L’intervento aiuterà a risolvere in buona parte il problema dei parcheggi che, anche se numerosi, nel cuore di Riccione Paese non sono mai sufficienti. Altri significativi lavori sono previsti nella struttura di viale Arona, da destinare ad abitazione a esclusivo uso di persone con disabilità che qui potranno sperimentare la coabitazione assistita. Si tratta di un’opera da 600mila euro, (in parte, 360mila, finanziati con il Pnrr e il resto dal Comune) per l’adeguamento edilizio, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche e un impianto fotovoltaico.