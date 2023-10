Attesa per San Gaudenzo. Torre Pedrera lo celebra con una giornata di festa

Il 14 ottobre si festeggia San Gaudenzio, patrono di Rimini. Il Comitato Turistico di Torre Pedrera annuncia la prima edizione della festa in onore di San Gaudenzio. La festa avrà luogo sul lungomare di Torre Pedrera. "Il nostro obiettivo è quello di celebrare il patrono e di promuovere Torre Pedrera" dice Gianni Berardi presidente del Comitato. Dalle 15:30, prenderanno il via giochi tradizionali per bambini nel Giardino Oasi. Alle 16.30, al Bagno 69 Rinato, sarà messo in scena lo spettacolo teatrale in dialetto romagnolo “Radici”. Alle 17.30, davanti al Bagno Luca 66, ci saranno stand gastronomici, dove sarà possibile gustare un apericena e godersi uno spettacolo live di Flamenco curato da Simona Ruzza e musica live della Gioel Band.