Atti osceni davanti alla scuola. Le maestre lo scoprono: arrestato

Si masturba in auto davanti alla scuola elementare di San Giovanni in Marignano, viene scoperto dalle maestre e per cercare di sfuggire all’arresto spintona e minaccia i carabinieri. Un vero e proprio parapiglia quello scoppiato sabato scorso nel parcheggio dell’istituto marignanese: un 50enne italiano, difeso dall’avvocato Luigi Renni, è stato fermato e arrestato – con l’accusa di resistenza, lesioni e atti osceni in luogo pubblico – grazie anche all’intervento di un passante. L’allarme è scattato attorno alle 12.45, quando le maestre della scuola primaria, attraverso le finestre, hanno notato una macchina ferma proprio davanti al plesso scolastico, con la portiera aperta. All’interno, sul sedile del guidatore, un uomo seminudo intento a masturbarsi. Una scena raccapricciante, che ha spinto le docenti a contattare immediatamente i carabinieri della tenenza di Cattolica che si sono precipitati sul posto in pochi minuti. Quando i militari dell’Arma sono arrivati nel parcheggio, l’uomo aveva ancora i pantaloni calati, e stava guardando un video pornografico sullo smartphone, tenendo gli occhi incollati allo schermo. Le divise si sono avvicinate e gli hanno ordinato di consegnare il cellulare e mostrare i documenti. A quel punto, stando alla ricostruzione, il 50enne avrebbe dato in escandescenze, perdendo completamente la testa. Si è rifiutato di consegnare il telefonino e ha cominciato ad inveire contro i carabinieri, coprendoli di insulti e minacciandoli pesantemente. Ormai fuori controllo, si è scagliato contro i due militari e ha iniziato a spintonarli e a divincolarsi, facendoli cadere a terra: entrambi sono poi stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Il trambusto ha attirato l’attenzione di un passante, che è intervenuto tentando di fermare lo scalmanato. Nel frattempo davanti alla scuola elementare sono accorse, in rinforzo, altre pattuglie e non senza fatica il 50enne è stato infine immobilizzato e ammanettato. In attesa dell’udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Lunedì mattina, convocato in tribunale a Rimini dove doveva essere processato per direttissima, l’uomo è stato protagonista di un nuovo episodio, arrampicandosi sul tetto dell’abitazione per evitare il trasferimento da parte dei militari. Infine è stato ricondotto a più miti consigli e l’udienza si è potuta svolgere regolarmente. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui gli arresti domiciliari. L’uomo avrebbe negato di aver compiuto atti osceni, e di aver reagito in quel modo per impedire ai carabinieri di prelevargli il cellulare.