Atti vandalici Un altro blitz alla Pineta

I tecnici dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici sono intervenuti, recentemente e in più occasioni, all’interno della Pineta del Castello di Domagnano per una serie di interventi straordinari che si sono resi necessari per la ristrutturazione di arredi pubblici e staccionate colpiti da atti vandalici, tutti già denunciati alle autorità dall’Azienda. Gli ultimi interventi hanno interessato due tavoli con panche di recente installazione, uno dei quali vandalizzato con vernice spray, l’altro incendiato e una staccionata abbattuta. "Il danno economico – dice il direttore Aaslp Giuliana Barulli – causato dal danneggiamento di beni pubblici è quantificabile ogni anno in decine di migliaia di euro. Risorse che l’Aaslp è obbligata a utilizzare per la riparazione anziché destinarle ad altri servizi per la collettività. L’auspicio è che i cittadini comprendano, specialmente i più giovani, l’importanza di tutelare il patrimonio pubblico".