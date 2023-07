Attico vista mare va all’asta Vale oltre 2 milioni di euro

Un attico con vista mare, posto al nono piano, senza alcuna struttura davanti. A Riccione, città dominata dagli hotel in prima linea, vedere dalla finestra di casa il mare e l’orizzonte è una vera rarità. Ma una casa così esiste, e per di più è finita all’asta. Stiamo parlando dell’attico posto nel condominio che si trova in zona porto, tra gli hotel Nautico e Lungomare. È qui che salendo con l’ascensore si arriva al nono e ultimo piano dove si aprono le porte di un appartamento che per molti potrebbe essere un sogno. La superficie totale sommando quella coperta abitativa (267 metri quadrati) e quella scoperta, con i terrazzi da cui guardare il mare, raggiunge i 500 metri quadrati. All’asta ci è finita la metà della proprietà, la cui valutazione, stando al valore a base dell’ultima asta, era di 2 milioni e 250mila euro, mentre l’offerta minima era quantificata in un milione e 688mila euro. L’asta è andata deserta. Il 24 ottobre, con una cifra ribassata, si tornerà a cercare un compratore. L’attico ha annesso anche un ripostiglio al piano terra, ma soprattutto nello stesso stabile è finita all’asta anche la parte del piano terra, utilizzata tanti anni fa come superficie commerciale e magazzino. Si tratta di locali posti al piano interrato, terra e primo, collegati da scala interna centrale con destinazione d’uso di magazzino e negozio che sviluppa una superficie lorda di circa 822 metri quadrati. L’ultima asta, per un valore di base di 2 milioni e 469mila euro, è andata deserta. La prossima occasione per presentare una offerta si presenterà il 24 ottobre, come per l’attico.

a. ol.