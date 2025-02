Attimi di paura al Galli. Cade pezzo di decorazione

Domenica pomeriggio di spavento al Teatro Galli di Rimini, durante la rappresentazione dello spettacolo "Saranno famosi". Nel bel mezzo della rappresentazione, nel terzo ordine di palchi, un pezzo di decorazione in gesso di una colonna corinzia si è staccato, sfiorando una bambina presente nel palco. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha generato apprensione tra gli spettatori.

Il personale del teatro è intervenuto tempestivamente, facendo spostare le sei persone presenti nel palco in una posizione più sicura e chiudendo temporaneamente l’accesso all’area interessata in attesa di verifiche strutturali. Resta ora da capire come sia stato possibile un simile episodio in un edificio che ha subito un importante restauro concluso pochi anni fa.

Il Teatro Galli, infatti, è stato riaperto nel 2018 dopo un lungo e complesso restauro durato parecchi anni. Inaugurato nel 1857 su progetto dell’architetto modenese Luigi Poletti, l’edificio ha subito gravissimi danni durante la Seconda guerra mondiale e per decenni è rimasto un rudere nel cuore della città. Solo nel 2014 è iniziata la ricostruzione fedele all’originale, con tecnologie moderne e materiali selezionati per garantire stabilità e sicurezza. Il recupero ha restituito alla città un teatro splendido, apprezzato per l’acustica e la bellezza architettonica.

L’incidente di domenica pone però interrogativi sulla tenuta delle decorazioni e sulla necessità di verifiche periodiche. Alcuni spettatori hanno espresso preoccupazione, mentre una persona presente a teatro ha intenzione di recarsi dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Tuttavia, le opinioni in merito sono contrastanti: c’è chi sostiene che, in assenza di feriti, la denuncia non sia necessaria e chi invece ritiene che andassero avvisati i vigili per un controllo immediato.

L’amministrazione comunale e la direzione del teatro non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma nei prossimi giorni saranno probabilmente eseguite ispezioni per accertare la sicurezza della struttura. Il Teatro Galli rappresenta un simbolo di rinascita per Rimini, e un evento del genere non può essere sottovalutato: la sicurezza degli spettatori deve restare una priorità assoluta.