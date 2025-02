Attimi di paura in autostrada: furgone prende fuoco. Il conducente lascia il veicolo e si mette in salvo

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A14, nella corsia sud tra Rimini e Riccione, dove un veicolo ha improvvisamente preso fuoco. Il mezzo coinvolto, un Fiat Fiorino appartenente al gruppo Battistolli, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme mentre percorreva l’arteria autostradale, costringendo il conducente ad accostare rapidamente nella corsia di emergenza. A bordo del furgoncino si trovava una guardia giurata, che è riuscita ad arrestare la marcia in sicurezza e ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Fortunatamente, l’uomo è rimasto illeso e ha potuto mettersi al riparo mentre l’incendio si propagava.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero causare ulteriori danni o pericoli per il traffico circostante. Nonostante la rapidità dell’intervento, il Fiat Fiorino è rimasto semi distrutto dalle fiamme, rendendo necessario il suo recupero e la rimozione dalla carreggiata. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma non si esclude un guasto tecnico come possibile origine del rogo. La circolazione lungo la A14 ha subito alcuni rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi e non si registrano feriti (foto Migliorini).