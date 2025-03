Attiva-Mente in aiuto di Myanmar

Il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito ieri il Myanmar seminando morte e distruzione non lascia indifferente l’Associazione sammarinese Attiva-Mente. "Avevamo già in fase avanzata di pianificazione – spiegano dall’Associazione – un progetto di solidarietà proprio nella zona colpita dal sisma, previsto per essere realizzato entro la fine dell’anno. Il progetto, nato con l’obiettivo di promuovere inclusione, diritti e sostegno a persone vulnerabili, assume ora una valenza ancor più forte e significativa. Nel breve termine, purtroppo, non è possibile intervenire direttamente, ma si sta valutando la possibilità di anticipare la condivisione di alcuni dettagli operativi del progetto, per dare un segnale concreto di impegno e presenza". Attiva-Mente è in contatto con realtà operanti direttamente sul territorio per valutare tempi e modalità di intervento. "I primi aggiornamenti sul progetto verranno condivisi quanto prima".