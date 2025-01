Attivato il servizio di doposcuola

Suonata la campanella, aule e banchi non si svuoteranno più come è accaduto fino ad oggi, ma accoglieranno bambini e ragazzi per compiti, giochi e qualche ora pomeridiana da trascorrere insieme. È il nuovo servizio inaugurato a Sant’Agata Feltria: dopo l’asilo nido, è infatti arrivato il doposcuola, grazie alla triangolazione tra amministrazione comunale, associazione La Lumaca e la Indel B del cavalier Antonio Berloni. Il doposcuola è ospitato in due sedi e potrà ospitare circa 30 bambini: alla Indel B, per i bambini delle scuole elementari e medie (con trasporto scolastico garantito dal Comune); nella scuola comunale per i bambini dell’asilo. Si tratta di un servizio gratuito per tutte le famiglie, fatta eccezione per la quota assicurativa, associativa e il costo della mensa. Al doposcuola possono accedere sia i bambini con genitori impiegati nelle aziende del gruppo Berloni, sia quelli con genitori non appartenenti all’azienda.