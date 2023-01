Attraversa la Superstrada a Pesaro Travolto, muore pensionato riminese

Camminava a piedi di notte in superstrada di Pesaro, direzione monte. Erano le 18 di ieri sera. La sua auto, una vecchia Land Rover Defender, l’aveva lasciato a piedi poche decine di metri prima dell’uscita di Fossombrone. Così si era incamminato sulla carreggiatga. Un attimo dopo, un suv, una Land Rover Evoque, con a bordo marito e moglie, che viaggiava verso monte ha travolto e ucciso il pedone scaraventandolo fuori dalla carreggiata, nel fossato laterale. La vittima sarebbe un ottantenne riminese, ma non aveva con sé i documenti di identità.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista alla guida della Evoque ha sentito solo un forte colpo al paraurti, come se avesse investito un animale. Di lì a poco si è fermato in sicurezza in una piazzola ed è tornato indietro per sincerarsi di cosa fosse successo. Facendo pochi passi, si è accorto che c’era una scarpa in mezzo alla corsia. A quel punto, l’automobilista ha dato l’allarme al 112 e al 118 e di lì a poco sono arrivati i soccorsi compresi i vigili del fuoco. In breve tempo, hanno setacciato tutto il terreno intorno con delle torce accorgendosi del corpo senza vita dell’uomo. La polizia stradale ha provato a cercare dei documenti per l’identificazione, ma non ne ha trovati. L’uomo, di robusta corporatura, è morto sul colpo. L’auto che aveva guidato è risultata essere di proprietà di un riminese, ma fino a tarda sera non c’era la certezza che il proprietario coincidesse con la vittima. Rimane da accertare che cosa possa aver spinto l’uomo a fermarsi e a mettersi in marcia a piedi lungo la superstrada. Tra gli inquirenti accorsi sul posto, si ipotizzava anche un eventuale attraversamento della carreggiata visto che dall’altra parte, in direzione mare, c’è il distributore dell’Agip. E’ certo che l’auto era a secco, e cercava un distributore seppur non sia stata trovata una tanica. I rilievi di legge sono stati affidati alla polizia stradale di Pesaro. Il corpo è stato portato all’obitorio di Fano a disposizione della magistratura.