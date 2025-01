Attraversamenti pedonali illuminati, comitati in pressing per averli a Cattolica

I comitati cittadini scendono in campo per segnalare le alte velocità delle auto nelle strade cittadine e chiedono più sicurezza per i pedoni con l’installazione di maggiori attraversamenti pedonali, magari illuminati, e ben segnalati. Se ne è parlato anche nei recenti incontri pubblici con l’amministrazione comunale: "Noi abitanti della via Mazzini – spiega Vincenzo Cecchi, cattolichino – vogliamo segnalare che è necessario illuminare ed aggiungere i passaggi pedonali anche su questa via. Il traffico è sempre intenso sia d’inverno che in estate ed attraversare per i pedoni è un pericolo. Chiediamo di intervenire come è stato fatto in altre vie (Allende, Emilia-Romagna). Andrebbero illuminati meglio alcuni punti della via, dove ad esempio vi sono pure le fermate dei tram con turisti in estate o studenti d’inverno. Si potrebbe pensare anche a innovazioni tecniche come i passaggi pedonali che si illuminano al passaggio dei pedoni come abbiamo già visto fare in Francia".

Altri cittadini la pensano allo stesso modo: "La velocità di punta nelle nostre vie è troppo alta – spiega Alberta Molari del Comitato Mare Nord – si deve intervenire ed inserire nuovi attraversamenti pedonali, meglio segnalati con illuminazione, anche in via Del Prete, ad esempio, dove insistono numerose attività turistiche, o anche in via Carducci. E’ per tutelare le categorie più deboli, i pedoni, le famiglie con passeggino o carrozzine". Naturalmente altro tema è l’alta velocità per la quale si chiede di intervenire con autovelox o presenza di vigili urbani che potrebbero diventare un deterrente per chi non rispetta i limiti di velocità in un territorio densamente popolato, specie durante i mesi estivi. Per la Regina il traffico resta sempre un tallone d’Achille con innumerevoli nodi da sciogliere nel rispetto e tutela della sicurezza di tutti.

lu.pi.