Attraversamenti sicuri, progetto da esportazione

Dopo i successi al concorso europeo "I giovani e le scienze" organizzato dalla Fast, il progetto Safe Crosswalk continua a distinguersi a livello nazionale e internazionale. Ideato da Diego Zaghini, Nicolò Bartoli e Simone Clementi, il sistema mira a migliorare la sicurezza dei pedoni attraverso l’uso di sensori e segnali di allerta.

Finalista a competizioni come “Nuove Idee Nuove Imprese” e “Izmir Iiseef”, il progetto ha raggiunto un nuovo traguardo con la partecipazione alla prestigiosa Taiwan International Science Fair (Tisf), evento che riunisce giovani scienziati dai 14 ai 20 anni provenienti da tutto il mondo. Dal 20 al 25 gennaio, Safe Crosswalk ha catturato l’attenzione di scienziati, politici e investitori internazionali, dimostrando il potenziale di una tecnologia progettata per salvare vite.

In Italia, dove ogni 18 ore un pedone perde la vita sulle strade – un dato in aumento del 7,9% rispetto al 2023 – il tema della sicurezza stradale resta cruciale. Nonostante misure come l’introduzione dell’alcolock nel Codice della Strada, proteggere i pedoni rimane una sfida.

"Non possiamo ignorare il problema: proteggere i pedoni significa investire in un futuro più sicuro per tutti", dichiarano i giovani inventori, determinati a portare la loro soluzione al centro del dibattito pubblico. L’obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza nelle Smart City e rendere queste tecnologie accessibili anche ai piccoli comuni. Safe Crosswalk si conferma un esempio di come la tecnologia possa contribuire a un cambiamento reale, ricordando che investire nella sicurezza stradale significa salvare vite.