Auguri Costituzione da tutti gli italiani

Cara Costituzione,

ti scriviamo come tuoi nipoti, per augurarti un buon 75° anniversario. I tuoi articoli dal 1° gennaio 1948 accompagnano le vite di tutti gli italiani, garantendoci giustizia e pace. Grazie perché i diritti che difendi permettono di esprimerci liberamente, di perseguire i nostri ideali, la speranza in un futuro migliore e realizzare i nostri sogni che sono i valori più preziosi e affatto scontati. Grazie per averci reso un popolo libero e fiero, orgoglioso di essere italiano.

Eleonora Porzio, Maria Laura Ricci III F