Auguri in musica per Bluenext

Anche quest’anno il Natale di Bluenext lascia tutti a bocca aperta: la software house riminese di proprietà della famiglia Mariotti regala a tutti i collaboratori uno spettacolo musicale. Giunto alla quarta edizione, il concerto di Natale Bluenext ha proposto per tutti i dipendenti di Rimini e per le oltre 10 sedi in Italia collegate in diretta streaming, l’emozionante esibizione dal vivo del violinista Federico Mecozzi, anche compositore e polistrumentista da quindici anni al fianco di Ludovico Einaudi in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo.

Presenti anche i componenti della squadra agonistica di vela del Bluenext Sailing Team, capitanati da Fabrizio Boromei. Sotto il maestoso albero illuminato di blu, insieme a Federico Mecozzi, l’ensemble che da anni magistralmente lo accompagna: Veronica Conti al violoncello, Massimo Marches a chitarre, bassi ed elettronica, Stefano Zambardino a tastiere e fisarmonica. Agli auguri di fine anno portati dal Ceo Giacomo Mariotti, collegato da Singapore, si sono aggiunti dalla sede di Milano anche i saluti dei fratelli Allegra e Matteo, componenti del CdA e in rappresentanza della proprietà. Il brindisi con gli oltre 300 collaboratori è stato accompagnato dalle inconfondibili note di brani come Blue degli Eiffel 65, La Cura di Battiato e l’intima Silent Night.