Auguri Tondelli. Va in scena ‘Altri libertini’

È uno dei romanzi più audaci e intensi. Non solo: in Altri libertini, l’opera prima di Pier Vittorio Tondelli, c’erano già tutti i temi e quella poetica che avrebbero segnato i suoi successivi lavori. Domenica, nel giorno in cui Tondelli avrebbe compiuto 70 anni per la prima volta a Rimini andrà in scena (al Teatro degli Atti, alle 21) lo spettacolo tratto da Altri libertini. Merito di Licia Lanera, la prima in Italia aver ottenuto i diritti per la messa in scena, che ha adattato il testo per il teatro e curato la regia dello spettacolo, di cui è anche uno degli interpreti insieme a Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Roberto Magnani. L’appuntamento fa parte del festival Le città visibili, che si concluderà questa edizione proprio con l’omaggio a Tondelli. Dei sei racconti che compongono Altri libertini (Tondelli definiì l’opera non una raccolta, ma una sorta di "romanzo a episodi") Lanera ha lavorato su tre in particolare: Viaggio, Altri libertini che dà il titolo al libro e Autobahn. I tre racconti si incastrano drammaturgicamente e creano una sorta di unicum teatrale, attraverso il quale Lanera si fa portavoce della generazione degli anni ’80. Un testo esplosivo, Altri libertini. Quando il libro uscì nelle librerie, una ventina di giorni venne sequestrato con l’accusa di oscenità e Tondelli fu processato, per poi essere assolto. Lo spettacolo di Lanera ha debuttato un anno fa, e continua a girare nei teatri, potente e libero come Tondelli.

Non sarà l’unico appuntamento di questa ultima settimana del festival. Le città visibili propone una nuova anteprima nazionale: Le Città Visibili con un altro debutto nazionale: Non una voce, prodotto da Ultimi Fuochi Teatro e Ravenna Teatro. Uno spettacolo site-specific che si svolgerà in auto e a piedi. La performance partirà dal parcheggio di largo Bertuzzi e gli spettatori saranno chiamati a un gioco di immaginazione: pensarsi come testimoni della scomparsa del genere umano insieme a un uomo, il guidatore, che li accompagnerà in un viaggio notturno. L’appuntamento è oggi e domani alle 19.30, alle 21 e alle 22.30. Domani al Teatro degli Atti (alle 21) andrà in scena La morte ovvero il pranzo della domenica, con la compagnia Dammacco - Balivo. Sabato all’ex cinema Astoria (alle 16 e alle 18) sarà la volta di Pairadaeza, ultima creazione di Antonio Tagliarini.