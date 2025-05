Aumenta la Tari: "Mazzata per i commercianti"

Un aumento previsto, ma non per questo meno doloroso. Il 6% in più che i residenti di Verucchio si troveranno nella tassa sui rifiuti, approvata in consiglio comunale, non è passato inosservato. Il capogruppo di ‘Verucchio che vorremmo’, Piero Canarini, ha ribadito il timore per l’impatto di una Tari del genere specie "sui commercianti del borgo di Verucchio, categoria già fortemente penalizzata dalla situazione attuale. Questa amministrazione deve farsi carico della necessità di tutelare chi ancora investe e lavora nei nostri centri storici" ha detto Canarini. L’indebolimento del tessuto commerciale locale colpirebbe anche a livello sociale, costringendo i cittadini a spostarsi sempre più verso Villa Verucchio anche per i bisogni più semplici.

Pur riconoscendo l’importanza dell’equilibrio di bilancio, la minoranza ha avanzato a gran voce due richieste: "Un’iniziativa concreta per rivedere la pressione fiscale sui commercianti. Prevedere per i prossimi tre anni uno sgravio fiscale sostanziale, proprio per sostenere e incentivare la sopravvivenza delle attività economiche nei borghi". Da parte sua, l’amministrazione comunale parla delle cause che hanno portato all’innalzamento della tariffa. "Bisogna chiedere ad Atersir ed Hera – mette le mani avanti Claudia Pazzini, che segue la questione Tari come assessore all’ambiente – La proposta del Comune è frutto di due concause: l’aumento del costo del gestore Hera e i 6 euro di bonus sociale emesso dal governo, che incidono fino al 3% su una utenza media domestica". Il sindaco Lara Gobbi assicura però che "il Comune farà di tutto per calmierare l’impatto della Tari sulle attività commerciali in centro storico in sede di bollettazione".

Sono già previsti sgravi ed esenzioni per fasce di età, redditi e famiglie numerose ma "cercheremo di reperire fondi per ridurre già nella prima bolletta di luglio per le attività commerciali in difficoltà – prosegue la Pazzini – Gli uffici comunali sono già al lavoro, a partire da un maggior controllo fiscale sulle morosità".

