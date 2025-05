Aumenta la voglia di gelato. Crescono i consumi in estate

Per il gelato in estate soffierà un ‘Vento d’oro’. Si chiama così il gusto gelato del riminese Marco Ottaviani, titolare de ‘Il Castello’. Ottaviani è stato inserito nell’indagine dell’Osservatorio Sigep estate, che stila le tendenze per la bella stagione ormai alle porte. Per l’estate, spiega il titolare del Castello, "saranno richiesti profili aromatici complessi e dolcezza bilanciata come il nostro ‘Vento d’Oro’, un gusto che unisce zafferano, pistacchio e pepe Sichuan. E la valorizzazione degli ingredienti locali, come il gusto Lavanda, Latte e Miele di Alta Montagna’, realizzato con gusti a basso contenuto di zuccheri che strizzano l’occhio alla leggerezza".

Osservatorio Sigep, il Salone internazionale per le eccellenze del foodservice organizzato da IEG nel 2026 alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio, ci dice anche che il settore gelato crescerà. Per l’estate si attende un incremento dei volumi del 4%. I risultati si basano sui dati di Crest-Circana e dell’Associazione italiana gelatieri, i mesi estivi del 2025 saranno all’insegna della ripresa, soprattutto per l’Italia. In Europa nel 2024, pur a fronte di un lieve calo delle visite (-0,5%) la voglia di gelato non si è arrestata, registrando un +2,1%. In Italia ha superato i 600 milioni di porzioni vendute, classificandosi al primo posto con un 26,4% davanti a Germania (25,1%) e Spagna (20,6%). "Cresce la propensione al consumo – ribadisce Matteo Figura, direttore esecutivo Foodservice Italia di Circana – In 4 visite su 100 i consumatori includono il gelato tra le loro scelte fuori casa. Anche in un momento di incertezza gli europei non rinunciano a questa esperienza, offrendo opportunità e stimoli di crescita per tutta la filiera".