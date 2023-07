Aumenta l’impiego, ma è precario

Il mercato del lavoro a Rimini si allarga, ma nel farlo – con un incremento del +11,32% in un anno stando ai dati Inps – apre le maglie anche a forme di lavoro precario, intermittente o, il più classico, stagionale. Partendo da un punto di vista generale, offerto dai dati della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, il tasso di occupazione nel riminese è ora al 69,9%, mentre la disoccupazione è al 6,5%. Restringendo il campo ai tipi di contratti con cui però viene cristallizzata questa situazione a Rimini, appare evidente come la vocazione, ancor più la natura turistica della provincia incida e non poco sul mercato del lavoro. A Rimini nel 2022 solo il 5,66% dei contratti che sono andati a comporre l’incremento registrato sono stati a tempo indeterminato. Ben più corposa la fetta della torta composta dalle assunzioni stagionali, che rappresentano il 40% del totale: tradotto ben 41.515 stagionali assunti nel 2022. Ancora, un altro 20,99% è rappresentato dalle assunzioni a tempo determinato, il 3,07% dai contratti di apprendistato, il 5% per le assunzioni in somministrazione e, infine, un ultimo 25,27% di assunzioni con contratto intermittente. La mappa dell’occupazione poi vede privilegiato in provincia il settore dei servizi (60,4%) e subito dopo l’industria (18,6%)