Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaAumentano i codici rossi e gialli: "Questo non deve preoccupare"
25 set 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Aumentano i codici rossi e gialli: "Questo non deve preoccupare"

Aumentano i codici rossi e gialli: "Questo non deve preoccupare"

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Stato ha registrato nei mesi estivi meno accessi per incidenti.

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Stato ha registrato nei mesi estivi meno accessi per incidenti.

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Stato ha registrato nei mesi estivi meno accessi per incidenti.

Per approfondire:

Accessi sostanzialmente stabili, ma aumento delle urgenze e dei codici rossi. È quanto emerge dalla presentazione dei dati del Pronto Soccorso e del servizio 118 dell’ospedale di Stato per i mesi estivi (giugno, luglio e agosto). L’analisi del triennio 2023-2025, evidenzia una sostanziale stabilità negli accessi totali al Pronto Soccorso: 5.049 nel 2025, pari a una media di 54,8 al giorno (era di 55,5 al giorno nel 2024 e di 52,4 nel 2023). Significativo invece l’incremento dei codici rossi e gialli, che rappresentano le situazioni di maggiore gravità e urgenza: da 765 casi nel 2023, a 821 casi nel 2024 e poi 955 casi nel 2025. Per quanto riguarda il servizio 118, si registra anche in questo caso una sostanziale stabilità degli interventi: oltre 500 nel 2025 pari a una media di 5,6 al giorno. "I dati confermano l’efficienza del nostro sistema di emergenza-urgenza – spiega il direttore del Pronto Soccorso, Alessandro Valentino – L’aumento dei codici rossi e gialli non deve preoccupare, ma va interpretato come un miglioramento nella capacità di triage e nell’identificazione precoce delle situazioni critiche". L’analisi dei traumi mostra cifre costanti nel triennio, con 1.390 casi nel 2023, 1.428 nel 2024 e 1.407 nel 2025. Tra i dati più rilevanti, la diminuzione degli incidenti stradali passati da 150 nel 2023 a 135 nel 2025, mentre rimangono sostanzialmente stabili gli infortuni domestici (458 nel 2023, 462 nel 2025) e si registra una lieve flessione degli infortuni sul lavoro (da 116 nel 2023 a 108 nel 2025). "I dati testimoniano l’affidabilità del sistema sanitario sammarinese", dice il segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. "Il dato più significativo è l’incremento dei codici di priorità alta – spiega il dg dell’Iss, Claudio Vagnini – che dimostra anche la fiducia crescente della popolazione nei nostri servizi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Pronto soccorso