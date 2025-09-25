Aumentano i codici rossi e gialli: "Questo non deve preoccupare"

Accessi sostanzialmente stabili, ma aumento delle urgenze e dei codici rossi. È quanto emerge dalla presentazione dei dati del Pronto Soccorso e del servizio 118 dell’ospedale di Stato per i mesi estivi (giugno, luglio e agosto). L’analisi del triennio 2023-2025, evidenzia una sostanziale stabilità negli accessi totali al Pronto Soccorso: 5.049 nel 2025, pari a una media di 54,8 al giorno (era di 55,5 al giorno nel 2024 e di 52,4 nel 2023). Significativo invece l’incremento dei codici rossi e gialli, che rappresentano le situazioni di maggiore gravità e urgenza: da 765 casi nel 2023, a 821 casi nel 2024 e poi 955 casi nel 2025. Per quanto riguarda il servizio 118, si registra anche in questo caso una sostanziale stabilità degli interventi: oltre 500 nel 2025 pari a una media di 5,6 al giorno. "I dati confermano l’efficienza del nostro sistema di emergenza-urgenza – spiega il direttore del Pronto Soccorso, Alessandro Valentino – L’aumento dei codici rossi e gialli non deve preoccupare, ma va interpretato come un miglioramento nella capacità di triage e nell’identificazione precoce delle situazioni critiche". L’analisi dei traumi mostra cifre costanti nel triennio, con 1.390 casi nel 2023, 1.428 nel 2024 e 1.407 nel 2025. Tra i dati più rilevanti, la diminuzione degli incidenti stradali passati da 150 nel 2023 a 135 nel 2025, mentre rimangono sostanzialmente stabili gli infortuni domestici (458 nel 2023, 462 nel 2025) e si registra una lieve flessione degli infortuni sul lavoro (da 116 nel 2023 a 108 nel 2025). "I dati testimoniano l’affidabilità del sistema sanitario sammarinese", dice il segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. "Il dato più significativo è l’incremento dei codici di priorità alta – spiega il dg dell’Iss, Claudio Vagnini – che dimostra anche la fiducia crescente della popolazione nei nostri servizi".