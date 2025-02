Aumentano imprese e occupati

Le imprese di Santarcangelo crescono e aumenta il numero dei lavoratori dipendenti. Dopo due anni di stabilità, il 2024 ha chiuso con un bilancio positivo con un trend di crescita. Le imprese clementine passano da 2.600 a 2.626. L’aumento più consistente, di oltre 250 unità, è quello registrato sul totale dei dipendenti: sono 9.205 e segnano un +2,98% rispetto al 2023 (8.939). "I numeri delle imprese per il 2024 ci confermano quanto sia attivo il tessuto economico della città – racconta l’assessore alle attività economiche, Luca Paganelli – È riuscito a consolidarsi anche in un anno pieno di incertezze, dal costo dell’energia e delle materie prime, fino agli alti tassi di interesse bancari".

Le imprese che hanno più concentrazione di addetti sono quelle legate ai servizi di informazione e comunicazione (una media di 14 occupati), all’ultimo posto invece si posizionano aziende agricole (2,2 lavoratori in media). I dati della Camera di commercio della Romagna, elaborati dallo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione Valmarecchia, confermano un trend che vede il settore del commercio e della ristorazione, nonché quello dell’artigianato e dell’industria, raccogliere la maggior parte degli addetti: rispettivamente 2.759 e 3.338. Si tratta infatti dei settori trainanti dell’economia santarcangiolese, dal momento che commercio e artigianato da soli rappresentano il 60% delle imprese del territorio (670 e 594 imprese). Le medie più basse in assoluto si registrano nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, nonché nel settore dell’istruzione (1,4 addetti per impresa). "La fotografia del 2024 vede come sempre protagonisti i settori della ristorazione, del commercio e dell’artigianato – continua Paganelli – che garantiscono la maggior parte dei posti di lavoro. Il nostro obiettivo per il futuro sarà quello di sostenere le piccole realtà e incentivare lo sviluppo del mondo agricolo. Per le piccole e medie imprese abbiamo iniziato a mettere in piedi progetti di sostegno come Santaproximity, il percorso partecipato per la coprogettazione e l’ideazione di azioni di rilancio dell’economia urbana e dei negozi di vicinato, che vede la collaborazione delle categorie".

Per l’agricoltura, è stato invece rinnovato "il contributo di 4mila euro alla cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna, a sostegno delle aziende agricole santarcangiolesi – conclude Paganelli – Andremo poi a valorizzazione delle tipicità agroalimentari locali, a partire dalla cipolla dell’acqua, per consolidare lo sviluppo della filiera corta. E procederemo con l’istituzione di hub urbani che siano in grado di attivare sinergie".

Rita Celli