"Aumentare le rette a carico di anziani e disabili è inaccettabile"

Cgil, Cisl e Uil regionali continuano la battaglia contro "l’inaccettabile" aumento delle rette delle strutture assistenziali. E chiamano i sindaci del territorio perché assumano "l’impegno ad individuare ogni modalità per non far ricadere sugli anziani e i disabili nelle strutture assistenziali e sulle loro famiglie gli aumenti delle rette di 4,10 euro al giorno". Di certo, dicono Cgil, Cisl e Uil "è evidente che il mancato incremento del fondo nazionale per la non autosufficienza da parte del Governo pesa enormemente su regioni ed enti locali", che devono garantire la sostenibilità del sistema "messo a rischio dagli aumenti inflattivi e da maggiori bisogni connessi alle cronicità". E se "è importante l’impegno" della Regione e dei Comuni sulla non autosufficienza "resta inaccettabile un aumento che comporta 123 euro al mese e 1.500 euro in più all’anno, sul quale proseguiamo mobilitazione, confronto e richiesta di un’inversione di rotta. Era davvero necessario procedere in questo modo e dare un colpo alle tasche delle persone ricoverate o delle loro famiglie senza nessuna garanzia di migliorare la qualità dei servizi? Noi pensiamo assolutamente di no e la regione Emilia Romagna se ne assumerà tutta la responsabilità. Avevamo proposto di valutare l’introduzione dell’Isee al fine di graduare un possibile aumento in base alle condizioni economiche degli ospiti ricoverati e delle loro famiglie e delle loro famiglie nel caso compartecipi Anche questo non è stato preso in considerazione, ma pensiamo che sia necessario riproporre il tema per creare maggiore equità ed evitare fenomeni crescenti di morosità: gli Enti locali non ha nulla da dire sull’aumento delle rette? Una decisione grave, che mette in discussione il corretto svolgimento del confronto con le organizzazioni sindacali che non si sono mai sottratte ad un confronto di merito, al fine di migliorare la qualità dei servizi e salvaguardare la condizione delle famiglie compreso la necessità di aumentare la risposta complessiva ai bisogni della popolazione anziana e disabile".