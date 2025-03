Aumenti energetici alle stelle: "Costi cresciuti del 30 percento. Ora il governo ci dia un taglio"

Un miliardo e quattrocento milioni di euro per abbassare le bollette energetiche delle imprese italiane. "Sono necessari. Facendo un raffronto tra i consumi a gennaio 2025 rispetto a quelli di un anno fa, abbiamo visto come il conto sia molto più salato, un più 30%". A parlare è Stefano Zannoni titolare di Euromarket, società che gestisce quattro supermercati a marchio Conad, tra la Coin in centro storico, il punto vendita al Mercato coperto e altri due, in via Coletti e poco distante dall’ex teatro Novelli. "Per le imprese questi aiuti sono necessari. Prima dell’emergenza provocata dalla guerra in Ucraina avevamo spese energetiche che si aggiravano sui 200mila euro complessivi. Poi è arrivata un’impennata incredibile che ci ha portato ad avvicinarci al mezzo milione di euro". Sempre in quel periodo erano scattati gli aiuti di Stato e le bollette erano state tagliate per consentire a imprese e famiglie di tirare avanti. "Quegli interventi - ricorda Zannoni - ci avevano aiutato molto, perché altrimenti sarebbe stato difficilissimo andare avanti". Ma dopo quei maxi aumenti, la situazione non è più tornata alla normalità. "Purtroppo no. I costi sono scesi, ma la situazione non era più tornata ai livelli precedenti il conflitto in Ucraina. Tant’è che in seguito ci eravamo stabilizzati su circa 300mila euro di costi energetici annuali". Ma ora il conto è tornato a crescere, e un 30% pesa per circa 90mila euro, avvicinando i costi alle cifre da brividi successive all’inizio del conflitto. "Per le aziende è un problema enorme. Nel nostro caso sarebbe impensabile ricaricare l’aumento sul consumatore, per altro vendiamo linee che hanno un loro prezzo e non possiamo certo decederlo noi". Così far tornare i conti diventa sempre più complicato, e per alcuni potrebbe diventare impossibile. Per Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti, le piccole imprese verrebbero tagliate fuori dal decreto taglia bollette al vaglio del governo. "L’invito lanciato dalle imprese per un intervento immediato per contrastare il caro energia e calmierare gli aumenti delle bollette è stato accolto dal governo - premette Vagnini -. Le piccole attività del terziario, però, sono di fatto escluse. Tantissime imprese a bassi consumi energetici, quelle più piccole, rimarranno prive di ogni forma di tutela. Per le altre si può quantificare una riduzione tra il 20 ed il 40% degli incrementi registrati". Ciò significa che le piccole attività non godrebbero di tagli ai costi energetici, e questo per il presidente di Confesercenti è un problema enorme perché va a colpire una parte del tessuto produttivo da sempre attivo e legato a conduzioni spesso famigliari. "I rincari dei beni energetici - riprende Vagnini - hanno già avuto un impatto sull’inflazione, in crescita anche a febbraio. Bene dunque il provvedimento dell’esecutivo, anche se sarebbe stato necessario avere di più. La situazione va ora monitorata costantemente, ma è fondamentale iniziare ad adottare provvedimenti strutturali per contrastare la volatilità del mercato energetico, a partire dall’istituzione di un fondo per gestire eventuali nuove emergenze".

Andrea Oliva