"Aumenti esagerati per la giunta"

"Aumenti sproporzionati per gli amministratori comunali". Il consigliere Fdi, Gioenzo Renzi non riesce a farsi una ragione delle cifre che da 2024 percepiranno sindaco e assessori. "Entra a regime l’aumento delle indennità. Il sindaco passerà da 68mila euro a 132mila, la sua vice da 4.294 a 8.280. Aumenti anche per gli assessori che vedono l’importo passare da 41mila a 79mila". Il provvedimento è nazionale, ma per Renzi si tratta "di una spesa incompatibile con il bilancio dello Sstato che taglia 200 milioni ai Comuni".