Aumenti in busta paga per tremila lavoratori

Aumenti in busta paga del 6% nei prossimi tre anni. Nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo testo unico del contratto collettivo del settore servizi. A matterci la firma sono state Anis e Osla da una parte, e dall’altra le Federazioni servizi dei sindacati sammarinesi Csdl, Cdls e Usl. "Il nuovo accordo – fanno sapere le organizzazioni sindacali – che ripropone sostanzialmente i contenuti normativi del precedente contratto scaduto nel 2017, prevede aumenti retributivi complessivi del 6% così distribuiti nel triennio: 0,5% per il 2022, 2,5% per il 2023, 1,5% da gennaio 2024 e un ulteriore 1,5% da luglio 2024". È un rinnovo che interessa 3.000 lavoratori. Tanti, infatti, sono attualmente quelli occupati nel settore e, "come per i contratti dei settori industria, edilizia e assicurazioni che hanno già ottenuto l’efficacia erga omnes in base alla nuova normativa – spiegano Csdl, Cdls e Usl – l’iter si completerà con i referendum confermativi che, in questo caso, dovranno essere svolti sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro". Al momento, sottolineano in coro le Federazioni servizi, "non è stato possibile definire quando materialmente verranno corrisposti gli aumenti contrattuali in busta paga. Per parte nostra, ci adopereremo affinché il referendum venga svolto nei tempi più brevi possibili, non appena il Comitato garante avrà valutato la conformità rispetto alla legge del testo sottoscritto e del regolamento che dovrà essere concordato".

Le Federazioni Servizi di Cdls, Csdl e Unione sammarinese lavoratori si augurano "che si possa trovare un’intesa anche sugli ultimi contratti ancora da rinnovare – sottolineano – per dare una copertura contrattuale a tutto il mondo del lavoro". L’ultimo iter concluso, con tanto di referendum che ha visto andare alle urne i lavoratori, è stato quello legato al contratto industria nel mese di giugno scorso. In quei giorni, preso atto dei risultati, il Comitato garante per la contrattazione collettiva ha potuto così procedere con il testo unico sottoscritto da Csdl, Cdls, Usl e Anis. Dando, di fatto, efficacia erga omnes al contratto, ovvero obbligatoria per tutte le imprese del settore ed i lavoratori in esse occupati.