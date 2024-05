Aumenti record per gli affitti

Aumenti record per i canoni medi degli affitti a lungo termine nel riminese. Giovedì scorso il Sicet, Cisl Romagna, sindacato degli inquilini si è riunito a Riccione per analizzare ed elaborare i dati presentati da Idealista. Il periodo in considerazione è quello che va dal 2019 al 2024. Dopo il Covid il mercato degli affitti è cambiato sensibilmente soprattutto in riviera con uno spostamento deciso sulle locazioni brevi destinate ai turisti. Questo nel riminese, spiegano dal Sicet, si traduce in aumenti record del 147,12% in media. Ciò significa che i prezzi a gennaio arrivavano a 25,70 euro al metro quadrato quando nella provincia di Forlì-Cesena sono di 11 euro. In aprile nel riminese c’è stata una frenata dell’11% e oggi si parla di valori attorno ai 23 euro. "I comuni costieri in Romagna - spiega il segretario generale Sicet Cisl Romagna Luca Giacobbe - sono quelli che maggiormente subiscono l’aumento degli affitti negli ultimi anni a causa della mancanza di regole e norme sugli affitti brevi. Le conseguenze ricadono sugli studenti universitari, sulle famiglie e sui lavoratori. È necessario trovare soluzioni che includano interventi sulla fiscalità".