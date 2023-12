Aumento delle classi al nido ’Celestina Re’

Cattolica crede nelle famiglie e nella crescita demografica. Da settembre 2024 a Cattolica ci sarà una nuova sezione al nido d’infanzia "Celestina Re". Si tratta di una quinta sezione che si aggiungerà alle altre quattro già presenti e che avrà orari dalle 8 alle 16 con servizi di merenda, pasto e riposo per i bambini. Un’operazione per la quale l’amministrazione comunale ha previsto un investimento di circa 600mila euro in 3 anni. "Abbiamo voluto incrementare l’investimento a sostegno della genitorialità, delle madri che lavorano, delle famiglie – spiega la sindaca Franca Foronchi – e degli stessi bambini e bambine. Si tratta di un investimento importante che va nella direzione del potenziamento del servizio pubblico al fine di ampliare l’accessibilità al nido di infanzia. Il supporto alle famiglie è una priorità per la nostra amministrazione comunale. E con l’apertura di questa nuova sezione, diamo una risposta concreta alle esigenze e istanze di tanti genitori alle prese con i ritmi lavorativi e di vita della nostra società".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alle Politiche Educative Federico Vaccarini: "I nidi d’infanzia rivestono un ruolo determinante e investire in questo servizio ha delle ricadute positive in termini di benessere, non solo per i bambini e le loro famiglie, ma per tutto il sistema sociale. Il nido d’infanzia è una tappa fondamentale nel percorso di crescita perché nell’interazione con gli altri, il piccolo comincia il riconoscimento di sé e, attraverso tutte le esperienze messe in campo dalle educatrici e con i pari, compie i primi fondamentali passi nello sviluppo del linguaggio e delle competenze motorie, fisiche, emotive e cognitive. È l’istituzione che, insieme alle famiglie, per prima interviene nell’educazione dei più piccoli con il compito di vivere con loro esperienze significative per la crescita all’insegna del benessere". Un segno anche di speranza verso il futuro della popolazione cattolichina che negli ultimi anni ha conosciuto un calo demografico di 500 unità.

Luca Pizzagalli