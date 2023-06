Ausl, il piano estivo Doppi turni volontari al Pronto soccorso e 7 ambulanze in più

di Francesco Zuppiroli

L’estate è arrivata e con essa anche i rinforzi straordinari predisposti sul territorio provinciale da parte dell’Ausl Romagna. Per porre una diga all’esondazione di casi che con l’inaugurazione della stagione turistica cominciano tradizionalmente a inondare le strutture sanitarie del territorio, l’Azienda non si fa cogliere impreparata e vara un piano di potenziamento dei servizi sanitari su larga scala.

ARRIVANO I NOSTRI

Una macchina da guerra sanitaria che come primo ingranaggio mette in moto il reclutamento di personale aggiuntivo per garantire tutti i livelli assistenziali. A tal proposito, l’Ausl ha reclutato a Rimini 14 infermieri e 15 operatori socio-sanitari, la cui distribuzione sul territorio è avvenuta su base proporzionale in relazione al turnover. Il potenziamento del personale però non è solo nei numeri. Per la stagione estiva, che andrà avanti fino a metà settembre, relativamente agli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria, il personale medico di Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza in servizio svolgerà turni aggiuntivi da 6 a 12 ore settimanali, su base volontaria ma "già con ampia adesione", garantisce l’Ausl Romagna. Previsto inoltre un potenziamento del Pronto soccorso dato dai turni aggiuntivi volontari del personale medico dell’Infermi e operante in altre unità operative. I rianimatori invece prestano servizio in Medicina d’Urgenza per circa 50 ore settimanali. C’è poi un altro potenziamento del Pronto soccorso con turni doppi per mattine e pomeriggi, con possibilità di turno 18-24, affidato ai medici di continuità assistenziali che gestiscono codici verdi e bianchi. Nelle zone più periferiche, invece, l’Ausl è al lavoro per raddoppiare il turno pomeridiano.

IN ZONA SUD

Riguardo le strutture di Riccione e Cattolica, il personale medico di Pronto soccorso svolgerà anche in questo caso turni aggiuntivi da 6 a 12 ore settimanali su base volontaria, oltre al potenziamento della prima linea di intervento con i turni aggiuntivi volontari di altro personale medico del Ceccarini. Mentre nel punto di primo intervento di Cattolica i medici di continuità assistenziale si occuperanno dei codici di minore gravità. Per quanto concerne l’attribuzione di turni aggiuntivi a favore di personale infermieristico e socio-sanitario, l’Ausl ha provveduto a definire un budget specifico, al fine di garantire anche le postazioni aggiuntive dei potenziamenti estivi, con particolare riferimento alle aree con maggior afflusso turistico. In particolare al primo intervento territoriale di Cattolica sono già stati potenziati i turni mattutini nei fine settimana, con progressiva implementazione per tutti i giorni della settimana. È avvenuto anche un potenziamento degli ospedali di Riccione e Cattolica, tramite presenza attiva di Tecnici di radiologia medica nelle ore notturne, a supporto dell’attività di diagnostica per immagini del PS di Riccione. Infine, tutti i turni aggiuntivi verranno pagati 100 euro all’ora.

I MEZZI DI SOCCORSO

Non solo uomini. Per combattere la ’guerra estiva’ l’Ausl si è premunita anche di adeguate attrezzature. A partire dai mezzi di soccorso. Per l’ambito di Rimini l’assetto attuale è di 12 ambulanze attive h24 in tutta la provincia. Per l’estate però è previsto un potenziamento del ’parco mezzi’ con sei ambulanze aggiuntive nelle ore diurne e una ambulanza aggiuntiva per tutto l’arco della giornata. È prevista anche un’auto medica aggiuntiva alle tre già presenti h24. Con la postazione di quella di Rimini che è stata stabilita all’aeroporto Fellini, per diminuire i tempi di intervento anche nella zona Sud.

GESTIONE DEI CODICI

DI MINORE GRAVITÀ

Resta alta infine l’attenzione per la gestione dei codici bianchi e verdi, in modo da non stressare eccessivamente i Pronto soccorsi. Dal 2 maggio, infatti, nel Pronto soccorso dell’Infermi è attivo l’ambulatorio infermieristico con orario pomeridiano e notturno (fino all’una). In poco più di un mese di vita, "l’ambulatorio ha preso in carico un totale di circa 110 pazienti, fornendo una piena risposta al problema di salute lieve con cui gli utenti si erano presentati" fa sapere l’Ausl, che ricorda anche "l’attivazione tra il primo giugno e il 10 settembre del servizio di guardia medica turistica" in tutte le città di mare del territorio.