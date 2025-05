Ausl Romagna, conti in rosso. Ma arriva l’ok al bilancio

Non sono stati gli oltre 37 milioni di euro di disavanzo nel 2024 a spaventare la conferenza territoriale sociosanitaria della Romagna che ieri, alla presenza dei presidenti di provincia di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, ha approvato il bilancio d’esercizio dell’Ausl Romagna dove appunto è riportato un buco da diversi milioni a cui comunque l’Azienda sanitaria ha subito chiarito come verrà apposta una ’pezza’ grazie alla copertura prevista "nell’ambito delle risorse che saranno assegnate alle Aziende sanitarie in sede di approvazione dei bilancio di esercizio 2024 da parte della Giunta Regionale". Solo questione di tempo insomma per vedere sanata la ferita lasciata nei conti aziendali da un altro anno in rosso, dove a contraltare di spese elevate hanno fatto comunque una produzione di prestazioni migliorata nell’efficienza.

Più nel dettaglio, le voci di spesa che hanno influito sulla voragine a bilancio sono stati un aumento dei costi di produzione, con un +5,6% sul 2023 (tradotto oltre 155 milioni in più), ma anche un volume quasi raddoppiato negli investimenti, soprattutto nel patrimonio immobiliare dell’azienda sanitaria. Sul punto di vista delle prestazioni, è stato segnalato il calo sensibile di codici bianchi in pronto soccorso con un sostanziale dimezzamento che si è proporzionalmente riversato nella rete di 14 Cau aperti su tutto il territorio di competenza.