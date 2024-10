"Auspicavamo altre soluzioni"

Un altro no al supermercato arriva anche da Mirco Pari, direttore di Confesercenti. "La nostra posizione è chiara e precisa e siamo sicuri che la distribuzione organizzata sia satura a Rimini – spiega Pari –. Quell’area non poteva rimanere in degrado per così a lungo, il punto è che si cerca sempre lo sfogo commerciale in ogni progetto di rivalutazione, ma il mercato alimentare è ormai saturo. Avremmo preferito altre soluzioni come quella abitativa, oppure una per lo sport o la cultura. È chiaro che occorresse trovare soluzioni economiche, ma ora l’importante è che non ci siano ampliamenti del supermercato, il rischio è che quando si costruiscono queste strutture si vadano ad ingrandirsi in futuro. In definitiva Confesercenti non è d’accordo, ma comprende la nuova costruzione".