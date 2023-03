Autismo, diagnosi in aumento

Un aumento esponenziale dei casi di minori con disturbi dello spettro autistico. Accade anche nel distretto sanitario sud della provincia, di cui Riccione è capofila. Le diagnosi sono attualmente 242 per i minori, mentre sono 79 gli adulti seguiti. "L’aumento è da attribuire a una maggiore sensibilità diagnostica che si è sviluppata recentemente in campo clinico da un lato, dall’altro da alcuni fattori di rischio noti (età di concepimento dei genitori, prematurità con basso peso alla nascita) e da altri fattori potenziali ai quali, al momento, è attribuita una sospetta causalità". È quanto si legge nella relazione della programmazione distrettuale relativa agli interventi finanziati con il fondo inclusione. Davanti all’aumento delle diagnosi il Distretto ha approvato un programma che ha coinvolto anche Rimini autismo. Per cercare di fare fronte alle necessità imposte dal numero di casi seguiti, sempre il Distretto ha stanziato 194mila euro di fondi statali. "Si tratta di un piano nuovo e molto strutturato che mette insieme famiglie, professionisti sanitari, scuola, associazionismo, insieme agli enti locali. La crescita delle diagnosi dimostra l’importanza di questo fenomeno. Le persone affette da disturbi dello spettro autistico non vanno curate solo dal punto di vista sanitario: bisogna considerare le variabili sociali, culturali, economiche delle persone per arrivare a definire progetti di vita personalizzati", spiegano Daniela Angelini, sindaca di Riccione, e Michela Bertuccioli, vicesindaca di San Giovanni in Marignano rispettivamente presidente e vice presidente del Distretto.