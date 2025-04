Autista di scuolabus, rinunciano in otto

Autista di scuolabus per il Comune: rinunciano i primi sette classificati nella graduatoria del "concorso pubblico per esami". Accetta il posto l’ottavo classificato. Addirittura firma il contratto, con decorrenza a partire dal primo maggio. Poi rinuncia anche lui inviando una Pec all’amministrazione comunale. Che si vede costretta a scorrere nuovamente la lista dei candidati idonei, sperando si arrivi a ’stringere’ con qualcuno. È in sintesi quando emerge dalla determina comunale del 23 aprile. Dove si legge che all’ottavo in graduatoria (iniziali G. I.), erano state "esposte le specifiche esigenze di questo ente inerenti l’assunzione". L’interessato aveva firmato il contratto il 14 aprile. Dopo pochi giorni, il 22 aprile, "per sopravvenuti motivi personali", l’uomo ha però comunicato la propria rinuncia.