Auto a noleggio, scontro sulla nuova legge

"L’attenzione sulle auto a noleggio e l’Iva non pagata, l’aveva accesa Tremonti nel 2009, durante il famoso incontro pubblico con il governo sammarinese al Meeting di Rimini. Sono passati 14 anni e il problema ora orna a galla". Va indietro con la memoria il movimento civico Rete quando in commissione finanze, presentato dal segretario di Stato all’Industria Fabio Righi, piomba il progetto di legge che detta le disposizioni sul noleggio dei veicoli. Il dibattito è acceso. Dai banchi dell’opposizione, Rete critica in particolare l’eliminazione di una serie di vincoli sul settore dell’autonoleggio, "dal nulla osta del Congresso di Stato al capitale sociale minimo, dal subnoleggio alla possibilità di lasciare le auto all’estero". Da chiarire ci sono anche diversi aspetti fiscali, "che riguardano sia la monofase che l’Iva". Libera e Repubblica futura si informano sul confronto sul progetto di legge con gli altri uffici, con l’Aif e con l’Italia. Il gruppo misto, infine, propone l’introduzione del rating di legalità. Tra le file della maggioranza in commissione anche il Partito democratico cristiano sammarinese avanza alcuni interrogativi, mentre Motus liberi e Noi per la Repubblica precisano che le criticità vengono risolte attraverso gli emendamenti.

Il segretario di Stato Righi, dal canto suo, sottolinea che "tutti i soggetti sono mappati e gestiti". E "il controllo – assicura – sarà penetrante quando implementeremo il registro unico delle attività economiche". Pertanto "l’eliminazione dei vincoli è stata approfondita ed è legata alla tracciabilità di mezzi e soggetti. Inoltre "il confronto con gli uffici c’è stato – sottolinea – Abbiamo sburocratizzato dove si poteva e abbiamo allineato tutto alle norme italiane ed europee, anche dal punto di vista dei controlli". Subnoleggio incluso, tra gli argomenti più dibattuti in aula, che viene limitato ai soli operatori della Repubblica. Il progetto di legge contiene appena dieci articoli, ma il dibattito è piuttosto acceso e anche quando si passa all’esame dell’articolato e degli emendamenti presentati non mancano i botta e risposta. Rete presenta prima un articolo 1 bis per evitare che il noleggio a lungo termine permetta di eludere il pagamento della monofase. La proposta viene respinta perché, come spiega il segretario di Stato, "non ottiene quel risultato". Alla fine, il progetto di legge viene approvato con 10 voti favorevoli e 7 contrari. Come relatore di maggioranza viene nominato Matteo Rossi (Noi per la Repubblica) e per la minoranza Giovanni Maria Zonzini (Rete).