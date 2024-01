Auto carambola sul viale, tre giovani feriti

Un rocambolesco e spettacolare incidente stradale si è verificato ieri mattina poco prima delle 11 in viale D’Annunzio a Riccione, interrompendo così la tregua dei sinistri registrata nel ponte di Capodanno.

Una Fiat 500 L grigia, che da sud viaggiava verso nord, secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, nel tentativo di sorpassare una Peugeot 2008 avrebbe leggermente colpito il fianco della seconda vettura, per poi sbandare e finire violentamente contro un palo sulla corsia opposta.

Nell’urto, il veicolo si è capottato sino a terminare la propria corsa route all’aria. Come una falce, la 500 durante la carambola ha devastato tutto ciò che si è trovata di fronte: il palo delle insegne degli alberghi è stato divelto per poi finire sul parapetto in vetro dell’Hotel Mercedes, all’angolo con viale Manzoni. In frantumi un intero pannello, un altro è rimasto piegato. A terra è finita pure la segnaletica delle strisce pedonali e il cestino dei rifiuti, mentre la panchina è stata completamente demolita. Ovunque e per diversi metri si sono sparsi pezzi d’auto. Una scena che ha lasciato a bocca aperta i passanti radunatisi ai bordi del viale.

Nell’abitacolo della 500 c’erano cinque giovani napoletani, tutti sui vent’anni, subito soccorsi dal 118. Tre di loro sono stati trasportati al Pronto Soccorso del "Ceccarini" con codice fortunatamente di minima gravità, gli altri due sono rimasti illesi, così pure il conducente dell’altra vettura, un cattolichino di 60 anni.

Sul posto sono arrivati pure i Vigili del Fuoco, ma non è stato necessario intervenire perché le portiere dell’auto non erano rimaste incastrate. Un vero e proprio miracolo: il sinistro infatti poteva concludersi in tragedia. Tanto più che l’auto nello sbandare ha devastato il marciapiede sul lato monte, dove solitamente passano diverse persone anche nel periodo invernale. Gli agenti della Polizia Locale, per eseguire i rilevamenti del caso, sono stati costretti a chiudere viale D’Annunzio al traffico nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e viale Foscolo. Concesso solo qualche passaggio ai bus della Linea 11. L’auto incidentata e pressoché distrutta è stata rimossa e caricata sul carro attrezzi. Sono poi intervenuti gli addetti ai lavori per ripulire strada e marciapiede. Sempre ieri, in prima mattinata si è verificato un altro incidente, per fortuna non grave, a Misano.

Nives Concolino