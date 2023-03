Auto contro albero, paura per donna incinta

Paura per una donna incinta, rimasta coinvolta nel grave incidente in macchina avvenuto ieri mattina a Uffogliano, nel comune di Novafeltria. Rimasta lievemente ferita nell’impatto della macchina su cui viaggiava, la donna – una 35enne residente in Valmarecchia – è stata portata in eliambulanza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Una precauzione necessaria, visto lo stato interessante in cui si trova. Fortunatamente le sue condizioni di salute, dopo i primi accertamenti in ospedale, si sono rivelate meno critiche del previsto e sia lei che il bambino fino al tardo pomeriggio non risultavano essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Novafeltria, insieme all’ambulanza del 118.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei militari, anche se non sembrano esserci molti dubbi su come si siano svolti i fatti. Stando alla ricostruzione emersa, la macchina su cui viaggiava la 35enne, che era seduta sul sedile del passeggero, stava percorrendo la strada in discesa verso Ponte Santa Maria Maddalena quando la donna al volante avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto è finita fuori strada, la conducente non è riuscita ad arrestare la corsa del veicolo, che si è diretto a velocità sostenuta contro un albero, urtandolo. Un impatto che, fortunatamente, si è rivelatao non molto violento.

Immediata la chiamata per segnalare l’incidente e richiedere i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Saputo che nell’incidente era rimasta coinvolta una donna in gravidanza, il personale sanitario ha ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza, partita da Ravenna in direzione di Novafeltria. Si tratta di una procedura standard: è prevista nel caso in cui a rimanere ferite in uno scontro stradale siano donne incinte.

Una volta stabilizzata e caricata a bordo dell’eliambulanza, la 35enne è stata quindi trasportata con un codice di media gravità all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove fino al tardo pomeriggio di ieri era ancora ricoverata, tenuta sotto stretta osservazione dal personale medico. Tuttavia i sanitari avrebbero escluso conseguenze gravi per lei e il nascituro. E’ rimasta praticamente illesa invece la donna che guidava la macchina coinvolta nell’incidente..