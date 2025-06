Rimini: auto contro la gioielleria in pieno centro, i banditi fuggono col bottino

Rimini, 10 giugno 2025 – Un colpo fulmineo, avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra lunedì e martedì, messo a segno in pieno centro storico a Rimini.

La vetrina di Benvenuti dopo la spaccata: indagano i carabinieri (foto Migliorini)

Con un'auto lanciata contro la vetrina, i ladri hanno sfondato l'ingresso della gioielleria Benvenuti in via Garibaldi, a pochi passi da piazza Tre Martiri. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbero stati in due.

Prima di compiere la spaccata, i malviventi hanno manomesso la telecamera di videosorveglianza puntata sulla vetrina, spostandola per evitare di essere ripresi.

Il colpo in via Garibaldi, sul posto per le indagini i carabinieri (foto Migliorini)

Dopo aver fatto irruzione nel negozio, si sono impossessati di alcuni preziosi, il cui valore è ancora in corso di stima, ma che secondo i primi rilievi risulterebbe esiguo rispetto alla devastazione provocata.

Dopo il colpo, i due sono fuggiti a bordo di una seconda auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona.