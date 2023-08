Auto contro moto Grave centauro

Pauroso incidente in viale Veneto a Riccione (foto Migliorini): un ragazzo corianese di 26 anni in sella ad una Ducati si scontra con un’auto, viene sbalzato sull’asfalto per poi essere ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. È successo ieri attorno alle 13 in corrispondenza dell’incrocio con viale Mantova. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale del comando di Riccione, intervenuta sul posto per i rilievi. Il conducente della moto procedeva da mare verso monte, mentre la Dacia viaggiava lungo viale Veneto nella direzione opposta. Stando a quanto emerso, a un certo punto, giunta in corrispondenza dell’intersezione con viale Mantova, la vettura avrebbe effettuato una svolta a sinistra: il centauro si è così trovato la macchina davanti e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con la fiancata della Dacia, che è stato molto violento. Il ragazzo è stato disarcionato dalla sella ed è finito sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere sul posto i mezzi del 118. Per tutto il tempo il ferito è rimasto cosciente, anche se le sue condizioni hanno suggerito al personale sanitario un ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Per questo motivo è stato caricato a bordo dell’eliambulanza che è poi riportati alla volta del nosocomio cesenate, dove fino a ieri il giovane era ancora ricoverato in gravi condizioni, pur non essendo in pericolo di vita.