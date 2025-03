Auto e monopattini, c’è la stretta sui controlli

Raffica di controlli dei vigili urbani in tutta la bassa Valmarecchia e delle forze dell’ordine lungo la Marecchiese e nei comuni dell’alta valle. Agenti e militari stanno incrementando i controlli, con particolare focus sull’uso corretto di monopattini, bici, su chi è in auto senza cinture di sicurezza e chi guida con cellulare alla mano. La Polizia municipale tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, nelle prossime settimane, sarà ancora più rigida con chi non rispetterà le norme per la sicurezza stradale. Stessa procedura per i colleghi in alta Valmarecchia e per le altre forze dell’ordine. Già ieri mattina i carabinieri hanno monitorato il territorio e multato alcune persone tra Novafeltria, Pennabili e Sant’Agata, perché guidatori e passeggeri erano sprovvisti di cinture di sicurezza.

A Santarcangelo gli agenti di polizia locale sono coinvolti, in queste settimane, anche in nuovi percorsi formativi di aggiornamento professionale, insieme al comandante Daniele Del Fabbro e al vicecomandante Simone Fiore. Il percorso vede coinvolti 16 agenti e due ufficiali. Proprio nei giorni scorsi i vigili hanno simulato un incidente mortale, allestendo un campo base di formazione in piazza Ganganelli a Santarcangelo, dove è stato simulato un sinistro con l’investimento di un ciclista da parte di un’auto, nei pressi di un incrocio. Accanto alla prima parte in azione sul luogo dell’incidente, nei prossimi giorni gli agenti saranno coinvolti in approfondimenti relativi alla ricostruzione dell’incidente stradale e a tutti gli aspetti tecnico-giuridici. "La formazione degli agenti di Polizia locale – commenta l’amministrazione di Santarcangelo – è stata più che raddoppiata e sarà ulteriormente implementata".