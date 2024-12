"Auto e traffico si sposteranno"

"Io abito in un’altra zona di Rimini, però ho sentito le polemiche soprattutto nel rione Clodio e in tutta la zona centrale – racconta il riminese Riccardo Antoniacci –. L’attivazione della Ztl e dei relativi controlli tranquillizzerà la situazione del traffico in questa parte della città, così come lo smog e il rumore. Ma il problema resta, alla fine il traffico si sposterà soltanto in altre zone e per questo spero che gli amministratori abbiano già chiara in testa una soluzione adeguata. Perché a Rimini quello del traffico è un problema da risolvere e non soltanto da spostare in da un’altra parte"