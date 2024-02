Auto elettrica in fiamme al primo giorno di servizio

Rimini, 13 febbraio 2024 - Fiamme in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel tardo pomeriggio un'auto elettrica, entrata in servizio a quanto pare proprio nella giornata di oggi, è stata improvvisamente avvolta dal fuoco. La vettura era in sosta, senza persone a bordo, probabilmente sotto carica alla colonnina. L'incendio si è sviluppato nel cortile della palazzina della Start.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato il rogo. Ancora da accertare le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme. Non si segnalano persone ferite o intossicate. Il personale del 115 ha disposto una serie di rilievi per chiarire con precisione la dinamica.