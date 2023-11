Auto fuori controllo distrugge la veranda di un bar

Sono circa le due quando in viale Tasso si sente un boato. Un residente si alza, guarda fuori dalla finestra e vede la veranda del bar tabacchi del viale distrutta. Qualche metro più in là un’auto ferma e accartocciata. Alla guida del veicolo un ragazzo che ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro la veranda. Un vero e proprio botto che ha divelto la struttura. Sul posto, dopo poco, sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso. Ma in tutto questo baccano notturno nessuno ha avvisato il titolare del bar tabacchi di viale Tasso, Giorgio Cecchini. "Ieri mattina, quando mi sono svegliato ho guadato dal cellulare le immagini del bar come faccio sempre. E quando è comparsa l’immagine ho visto che era tutto distrutto. Mi sono precipitato la bar e un’auto nella notte aveva divelto tutto. Purtroppo mi sono già informato, ma della struttura non c’è niente da salvare. I carabinieri hanno fatto tutti i rilievi del caso e adesso mi confronterò con l’assicurazione. Dispiace e tanto, ci sarà molto da fare. Per altro chi era alla guida è un cliente del bar. Ieri un suo amico mi ha cercato per spiegarmi cosa è accaduto".