Auto impazzita sul viale Distrutto l’esterno del pub

Ha raso al suolo due dehors di un pub di Marebello, dove la sua Opel coupè bianca ha terminato la corsa folle ad alta velocità finendo rovesciata nel bel mezzo di via Regina Margherita. Il conducente, un uomo sulla quarantina, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo contorto, illeso nonostante il violento incidente. Ha rifiutato di farsi portare in ambulanza al pronto soccorso per un controllo e dopo lo ‘strike’ ha fatto colazione, in attesa che arrivasse la polizia municipale, con qualche croissant che gli avevano gentilmente portato due amiche, con le quali se n’è andato dopo i rilievi di legge.

La spettacolare carambola è avvenuta ieri mattina intorno alle otto all’altezza dell’istituto alberghiero. Per ripristinare la situazione e rimuovere il veicolo gli agenti della polizia municipale hanno dovuto interrompere momentaneamente la circolazione nel tratto di strada interessato. L’automobile, a quanto ricostruito dagli agenti, stava procedendo in direzione Riccione. Il conducente ha perso il controllo finendo per centrare e demolire entrambi i dehor di un noto pub, sul lato monte di via Regina Margherita. A pochissima distanza, tra piazza Marvelli e via Volta, lo scorso agosto era avvenuto un incidente simile, con il conducente 45enne di un’auto, in fuga dopo un furto, inseguito da agenti della polizia, aveva investito due donne demolendo tavolini e fioriere di un pub e di un bar gelateria.

Al controllo dell’alcoltest della polizia municipale l’uomo è risultato negativo. Insomma, non era ubriaco. Gli agenti sono stati allertati dal 118, giunto sul posto, dove sono convogliati anche i vigili del fuoco. Danni per migliaia di euro invece al pub centrato dall’automobile: ha demolito i muretti di tufo, le piante, l’impianto di illuminazione circostante e parte della pedana esterna. Probabili danni per diverse migliaia di euro. I titolari sono stati chiamati sul posto da alcuni vicini.

"È andata bene, se ci fossero state persone sedute all’esterno poteva fare una strage", commenta un residente accorso sul posto dopo aver sentito i forti rumori causati dall’incidente. "Il conducente dopo essere uscito dalla macchina – aggiunge un altro testimone - si è messo a far colazione su un muretto, con delle paste che gli hanno portato due sue amiche. Poi ha schiacciato un pisolino all’interno della loro macchina, mentre aspettava le forze dell’ordine. E alla fine se ne sono andati scherzando tra loro come se fosse stata la cosa più normale del mondo". Sulla dinamica del sinistro sono stati fatti i rilievi dalla polizia municipale.

Mario Gradara