Auto in fiamme durante la marcia. Salva la conducente

Grande paura nella tarda mattina di ieri in via Ravenna, a Bellaria. Un’auto in transito ha preso improvvisamente fuoco, per cause ancora da accertare, costringendo la conducente ad allontanarsi in fretta e furia dall’abitacolo. La donna, che stava procedendo in via Ravenna in direzione di Cesena, dove abita, ha visto il fumo e le fiamme uscire dal cofano della vettura. Presa dal panico, ha spalancato la portiera e si è fiondata giù dalla macchina. Fortunatamente non ha riportato né ustioni né lesioni. Sul posto è quindi scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto una squadra dei vigili del fuoco insieme alle pattuglie della polizia locale di Bellaria. Le fiamme sono state estinte in breve tempo prima che potessero espandersi ulteriormente e provocare ulteriori danni, oltre a quelli causati alla macchina. Non si segnalano né feriti né intossicati. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.