Auto in fiamme nella notte Si sospetta un gesto volontario

C’è l’ombra del dolo che aleggia ancora sopra l’incendio dell’altra notte in viale Larino a Riccione, dove intorno alle 3 della notte tra domenica e ieri una utilitaria della Toyota è andata a fuoco per cause ancora di via accertamento da parte degli investigatori. L’incendio è scoppiato appunto attorno alle 3 e quando la luce delle fiamme ha squarciato il buio della notte è immediatamente scattata l’allarme ai vigili del fuoco, che si sono precipitati in viale Larino con l’autobotte per domare il rogo.

L’utilitaria della Toyota nonostante il tempestivo intervento è risultata gravemente danneggiata dall’incendio, poi comunque domato dai pompieri. Sul posto si è successivamente precipitata anche una gazzella dei carabinieri della compagnia di Riccione.

Inizialmente l’ipotesi era che si fosse trattato di un guasto elettrico poi degenerato a tal punto da generare il focolaio, da cui si sarebbe generato l’incendio. Tuttavia, sono ancora in corso gli accertamenti di indagine da parte dei carabinieri della compagnia che nel volerci vedere chiaro ancora non escludono che dietro l’incendio che ha carbonizzato la vettura targata Toyota ci sia il gesto umano e non tanto un problema tecnico. (foto di repertorio)