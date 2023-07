Auto in fiamme sulla Superstrada, illesi i passeggeri

Auto in fiamme sulla Superstrada. È stato necessario l’intervento degli uomini della sezione anticendio della Polizia Civile, ieri intorno alle 13, all’altezza di Domagnano, per spegnere le fiamme che avevano avvolto una vettura con targa tedesca che stava viaggiando verso Rimini. Il conducente e i passeggeri, fortunatamente, sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che prendesse letteralmente fuoco. La corsia discendente della Superstrada è stata chiusa per permettere agli agenti di operare in sicurezza.