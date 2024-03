Auto in folle sprofonda nel porto canale

Una disattenzione imperdonabile. E la macchina parcheggiata a poche decine di metri dalla banchina del porto sprofonda nell’acqua. È successo ieri attorno alle 10 sulla sponda marchigiana del porto canale di Cattolica e Gabicce Mare. A finire a mollo è stata una Fiat 500, lasciata incautamente posteggiata in una strada in leggera pendenza che fiancheggia il piazzale in cemento in corrispondenza del punto in cui il torrente Tavollo si getta nell’Adriatico. Come spesso accade in questi casi, la proprietaria dell’auto probabilmente non aveva inserito il freno a mano. Risultato: la macchina ha incominciato molto lentamente a scivolare in direzione dell’acqua, il tutto davanti agli occhi dei passanti e dei clienti dei locali affacciati sulla zona del porto. Prima che qualcuno potesse intervenire, era ormai troppo tardi. La Fiat 500 è sprofondata nel canale, inabissandosi molto rapidamente in acqua. Per fortuna nessuno, in quel momento, si trovava bordo dell’utilitaria. Ma la scena ha fatto naturalmente scattare una richiesta di soccorso che ha portato alla mobilitazione del personale dei vigili del fuoco di Cattolica e della capitaneria di porto della Regina che ha competenza anche per quanto riguarda l’area del porto che insiste su Gabicce.

La prima preoccupazione dei vigili del fuoco è stata quella di predisporre una barriera galleggiante per impedire la dispersione di olio e benzina in acqua, circostanza che fortunatamente pare non essersi verificata. Le operazioni di messa in sicurezza si sono svolte con il coordinamento dei militari della guardia costiera. Davanti agli occhi di decine e decine di curiosi, richiamati dal trambusto e provenienti sia dalla sponda marchigiana che da quella romagnola del torrente Tavollo, è quindi scattato il piano per il recupero della vettura finita nel portocanale. È stato richiesto l’intervento di un’autogru. La Fiat 500 è stata ‘imbragata’, sollevata e riportata sulla banchina in sicurezza. Le operazioni si sono dunque concluse senza grossi intoppi già nella tarda mattinata di ieri. Pesanti i danni subiti, soprattutto per quanto riguarda le componenti elettroniche.